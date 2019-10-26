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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Burhan Karaçam: “Borçlarımız 612 milyon Euro’dan, 568 milyon Euro’ya indi” -2- Haberi

Burhan Karaçam: “Borçlarımız 612 milyon Euro’dan, 568 milyon Euro’ya indi” -2- Haberi

Burhan Karaçam'ın açıklamaları

Lyon Allah 

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- Burhan Karaçam: “Borçlarımız 612 milyon Euro’dan, 568 milyon Euro’ya indi” İSTANBUL

- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, “Döviz cinsinden borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya indi” diye konuştu.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertlilerin Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam kulübün mali durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son 6 ayla ilgili raporlar hakkında konuşan Karaçam, “30 Haziran 2019 tarihi itibariyle mali tabloları aktarmak istiyorum. Varlıklarımızda çok büyük bir değişiklik yok. Sadece bu bölümde borç ve hükümlülükleri sundum. Borçlarımızın büyük bir kısmı döviz cinsinden. Sadece Türk Lirası olarak belirttiğimizde pek önem ifade etmiyor. Geçen sene mayıs sonunda 3.2 milyar civarında olan toplam borçlarımız 3.7’ye geliyor Türk Lirası bazında. Döviz cinsinden ise borç ve yükümlülükler 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya indi” dedi.
“Bankalar Birliği ile alakalı görüşmeler sürüyor” Bankalar Birliği hakkında konuşan Karaçam, “Biz Fenerbahçe olarak Bankalar Birliği ile anlaşmaya giremedik. Bununla ilgili perşembe akşamı başkanımız saat 20.30’da camiaya sesleniş programında açıklayacak. Bankalar birliği tarafından bize sunulan modelin ne kadarı yeni yapılanma, ne kadarı borç tasfiyesi biz bunlarla ilgili bir görüş oluşturmadık. Anlaşmaya göre plana girdiğimiz takdirde bunun kulübümüz için bir çözüm olması gerektiğini hedefliyoruz. Toplantılarımız devam ediyoruz. Bu şekilde inşallah onlarla olumlu bir noktaya geleceğiz ve yeniden yapılandırmaya çevireceğiz konuyu. Bunu sonuçlandırdığımız zaman camiamızın katkılarıyla bu büyük yükü yürütülebilir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

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