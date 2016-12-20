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20 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Burak Yılmaz Derin Futbol'a konuştu

Burak Yılmaz Derin Futbol'a konuştu

Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartıştı.

Derin Futbol Milli Futbolcu Burak Yılmaz 


Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen Burak Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz sadece Derin Futbol'a konuştu.

Yılmaz şu sözlerle kendisini savundu;

BENİMLE ALAKASI YOK

Olayın benimle alakası yoktu. Valeyle bir alakası vardı ama olay bana döndü. Tatsız görüntü. Ne olursa olsun olmaması gerekiyordu ama işin içinde küfür olunca dayanamadım. Ben 30 yaşındayım. İki tane evladım var benim. Küfür olunca tatsız görüntüler yaşandı.

EKMEĞİNDEN OLSUN İSTEMEM

Bende haklı olmama rağmen bir işlem yapmadım. Him kimse ekmeğinden olsun istemedim. ben konuyu kapatmıştum ama bazıları kapatmamış. Küfür olayına tahamüllüm yok.

KÜFÜR EDEMEZ

Başıma çarpıyor çok hafif. Ben orada bir tepki gösteriyorum. Sonrada sopa falan çekiyor. Sopa olayı hoş değil. 30bin 40 bin kişiden küfür yiyorum ama kimse kimseye yüz yüze küfür edemez.

TANINMAK ÖNEMLİ DEĞİL

Şoförün tanıyıp tanımaması önemli değil. Bende onun gibi bir insanım. Sporcu olmasam normal sıradan bir insan olsamda lan, küfür, sopa hoş değil.
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