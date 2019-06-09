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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Burak Yılmaz'dan İzlandalı yetkililere tepki

Burak Yılmaz'dan İzlandalı yetkililere tepki

A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine Burak Yılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. BU zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı'na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti. Ay-yıldızlı futbolcu Burak Yılmaz da buna sosyal medya hesabından isyan etti. Burak, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, ' 6.5 saat yolculuk yaptık, 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ' ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Canlı Yayın İzlanda Yıldızlı 

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