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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Burak Kızılhan: “Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik”

Burak Kızılhan: “Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik”

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Yaralı Askerler Toplantı Genel Sekreter U Dönüşü Yaralı Asker 


- Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim olarak tam şeffaflık vurgusunu ilke edindiklerini belirterek, "Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren tüm projelerimizi belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda uygulamaya geçirip adımlar atmaya başladık” diye konuştu.
Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertlilerin yeni genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu. Yüksek Divan Kurulu toplantısının tarihi bir gün yaşadığı belirten Kızılhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25. yıllık üyeliğini doldurmuştur. Kendileri buraya katılarak bizleri şereflendirecektir. TSK’nın Suriye’de yürüttüğü barış pınarı harekatının neden olması gerektiği başta olmak üzere hepimiz biliyoruz. Bu tarihi operasyonda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah devletimize askerlerimize güç kuvvet versin" dedi.
"Camiamız bizi desteklesin" Yönetim şekli hakkında görüşlerini bildiren Kızılhan, "Tam şeffaflık vurgusunu bizler yönetim kurulu olarak ilke edindik. Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren tüm projelerimizi belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda uygulamaya geçirip adımlar atmaya başladık. Camiadan tek beklentimiz bu dönüşüm programı çerçevesinde bizlere inanmaları ve bir an olsun desteklerini eksik etmemeleridir" şeklinde konuştu.

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