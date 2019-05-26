Burak Gören: “Tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık”

-- Türk Telekom takımı kaptanı Kaya Peker’in basın toplantısı



- ANKARA



- Tahincioğlu Basketbol Ligi Play Off maçında Ankara Spor Salonunda Türk Telekom seyircisi önünde Fenerbahçe Beko’yu 88-85 mağlup etti. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Bizim için ligin son maçı olabilecek bir maçta tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık” dedi.

Müsabaka sonrası basın toplantısına katılan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, “Sene başından bu yana çok ciddi bir basketbol takımı kurduk. Bizim için ligin son maçı olabilecek bir maçta tribünlerin inanılmaz bir desteği ile maçı kazandık. Ankara'da basketbolu yaşatmak için var olmaya çalıştık. Biz Fenerbahçe ile beşinci maçı oynadık. Özellikle Türkiye Kupası'nda son topta kaybettikten sonra yenebileceğimizi biliyorduk. Sahadaki şartlar eşit olduğu taktirde Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi biliyorduk. Çok saygı duyduğumuz çok büyük bir kulübü yenmeyi başardık. İstanbul'da neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Oyuncularımız tebrik ekibimize başkanımıza herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

"Fenerbahçe'ye karşı bu sene 5 maç oynadık en sonunda kazandık" Türk Telekom takımı kaptanı Kaya Peker, “Biz kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak bakıyorduk. Hem bu sezon oynadığımız basketbol adına hem bu serinin iki maçı adına tabii ki de kazanmak istiyorduk. Maç öncesinde konuştuğumuz detayların hepsini yaptık diyebilirim. Maç öncesinde söz vermiştik bu maçı başkanımız Şükrü Bey için kazanmak istiyorduk. Buradan da galibiyeti ona armağan ediyoruz. Biz Fenerbahçe takımına gerçekten çok saygı duyuyoruz. Bütün oyuncular olarak Fenerbahçe taraftarına da saygı duyuyoruz. Çarşamba günü Fenerbahçe’nin evine gidip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki çok zor bir maç. Fenerbahçe’ye karşı bu sene 5 maç oynadık bugün en sonunda bir tanesini kazanmasını bildik. Kazanırsak Telekom camiası adına önemli bir galibiyet olacak” şeklinde konuştu.



