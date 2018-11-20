Burak Gören: “Maçın yönetiminden ve hakemlerin tavrından rahatsızım”



- ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta müsabakaları kapsamında sahasında Fransa'nın LDLC Asvel takımına 83-78 yenilen Türk Telekom'un Başantrenörü Burak Gören, “Bugünkü maçın yönetiminden ve hakemlerin tavrından rahatsızım. İki tarafa adil çalınmayan düdükler vardı, bundan dolayı çok üzgünüz” dedi.

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 83-78 üstünlüğüyle sonlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, “Maça çok iyi başladık ve tempoyu elimizde tuttuk. 2. periyotta akıl almaz bir düşüş yaşadık ve ritmi rakibe verdik. Bu çeyrekten sonra arkadan takip eden taraf olduk. Maçı yine de kazanma noktasına getirdik ama başaramadık” diye konuştu.

Mücadelede hakem hatalarının oyunun önüne geçtiğini söyleyen Gören, "LDLC Asvel, seneye THY Avrupa Ligi'nde oynayacak ve oraya hazırlanan bir takım. Bugünkü maçın yönetiminden ve hakemlerin tavrından rahatsızım. İki tarafa adil çalınmayan düdükler vardı, bundan dolayı çok üzgünüz. Bundan hem şahsım hem de kulüp olarak rahatsızız” açıklamasında bulundu.

