Bulut: 'Bireysel hatalarla Trabzonspor'a maçı hediye ettik'



- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bireysel yaptıkları hataların cezasını çektiklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Kalemizdeki ilk pozisyon penaltı pozisyonu. 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarıya ise maçı kazanmak düşüncesiyle sahaya çıktık. Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı Trabzonspor'a maçı hediye ettik. Rakip pozisyonları iyi değerlendirdi. Maalesef 4-1 mağlup olduk. Kompakt ve agresif oynama isteğimizi ikinci yarıda hiç gerçekleştiremedik. Uzak ve kopuk oynadık. Bireysel hatalar çok yaptık. Bireysel anlamda iyi olan rakibe karşı bireysel hatalar yaparsanız cezasını çekiyorsunuz" dedi.



