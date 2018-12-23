Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bulut: “2018’i güzel şekilde kapattık”

Bulut: “2018’i güzel şekilde kapattık”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

- BURSA

Basın Toplantısı Toplantı ve Gol Bulduk Rektör 


- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor karşılaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. 2018’i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019’a da güzel şekilde giriş yaparız” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor deplasmanda maça istediğimiz şekilde başladık. Yediğimiz basit hatadan gol vardı. İkinci yarıya iyi giriş yaptık ve golü bulduk. Güzel bir gol attık. Hücum anlamında iyi değerlendirseydik 2. golü de bulabilirdik. Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. Taraftarlar takımlarını en iyi şekilde destekliyorlar. 2018’i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019’a da güzel şekilde giriş yaparız” dedi.
Bulut, VAR sistemi ile ilgili soruya ise, ‘Yorum yok’ yanıtını verdi.
ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı