Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - EDİRNE Haberi

Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - EDİRNE Haberi

- Ayinden ve kiliseden detaylar - Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev'in konuşmasıBulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Edirne 'deki Sveti Georgi Kilisesi'nde, Noel ayini düzenlendiEDİRNE (AA) - Edirne 'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.
Kıyık semtindeki Sveti Georgi Kilisesi'nde yapılan ayinde, Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okundu. Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan ekmeğin dağıtılmasının ardından, katılımcılar mum yakıp dua etti.Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ile Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne 'den Ortodoksların katıldığı ayini, Stara Zagora Metropoliti Kipriyan yönetti.Valchev burada yaptığı konuşmada, güzel bir ayin gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hazreti İsa'nın doğum gününü kutladık. Yeni yılın huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Burada olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık da yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, Edirne 'de, Türkiye'de herkesin bir arada güzel şekilde yaşayarak, ibadetini yaptığını kaydetti.

Doğum Günü Agora Nani Yeni Yıl 

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı