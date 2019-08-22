Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bülent Korkmaz: 'Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmalıyız' - ANTALYA

Bülent Korkmaz: 'Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmalıyız' - ANTALYA

Bülent Korkmaz: "Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmalıyız" - ANTALYA - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın salona gelmesi - Korkmaz'ın açıklamaları - Bülent Korkmaz'ın salondan ayrılması "Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmalıyız" - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: - "Zor bir maç olacak her maç gibi. Bu maça hazırlanıyoruz. Hafta sonu taraftarımızla beraber, güzel oyun, iyi mücadele sonunda gülen taraf biz oluruz diye düşünüyoruz"ANTALYA (AA) - Antalya spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda güzel oyunla 1 - 0 mağlup edip, Süper Lig'e iyi başlangıç yaptıklarını kaydetti.
Zorlu İzmir deplasmanından üç puanla dönmenin önemli olduğuna işaret eden Korkmaz, Süper Lig'in 2. haftası 25 Ağustos Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini anımsattı.Korkmaz, geçen hafta Yukatel Denizlispor'un sahasında Galatasaray'ı yenerek iyi takım olduğunu gösterdiğini belirterek, "Çok iyi oyuncuları var. Zor bir maç olacak her maç gibi. Bu maça hazırlanıyoruz. Hafta sonu taraftarımızla beraber, güzel oyun, iyi mücadele sonunda gülen taraf biz oluruz diye düşünüyoruz. Oyun planımızı, taktik anlayışımızı hafta sonuna göre düzenlemeye başladık." dedi.
Teknik direktör Korkmaz, Japonya Ligi takımlarından Jubilo Iwata'da forma giyerken kırmızı - beyazlı kulübe transfer edilen 28 yaşındaki sol bek Eren Albayrak'ın takıma katkısının olacağına inandığını vurguladı.Forvet arayışlarının devam ettiğine değinen Korkmaz, kulübün bütçesine uygun, iyi oyuncu bulmaya çalıştıklarını aktardı.Korkmaz, sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Amilton'un Yukatel Denizlispor maçında forma giyip giyemeyeceğinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Hafta Sonu Tarım Toplantı Forma Rektör 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Kadıköy'de Gol YağmuruKadıköy'de Gol Yağmuru
Başakşehir YıkıldıBaşakşehir Yıkıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı