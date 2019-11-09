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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bülent Korkmaz: “Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor’u tebrik ediyorum”

Bülent Korkmaz: “Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor’u tebrik ediyorum”

Bülent Korkmaz açıklama

- RİZE

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Antalyaspor’un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.
Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, riskleri göze aldıklarını ancak sonuca varamadıklarını ifade etti.
Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor’u tebrik ediyorum.”
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