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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bülent Korkmaz: “Muslera tuttu, biz yedik”

Bülent Korkmaz: “Muslera tuttu, biz yedik”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

- İSTANBUL

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- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçı sonrası, “Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik. Özellikle ilk yarı istediğimizi oynadık. Ama 1-0 olmuş 5-0 olmuş bir önemi yok, bize puan gelmiyor” yorumunu yaptı. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Muslera’nın performansını öven deneyimli çalıştırıcı, “Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik. Özellikle ilk yarı istediğimizi oynadık. Maalesef tahlisiz gol yedik. İkinci yarı oyuncularıma disiplinli olursak maçı çeviririz dedik ama Musslera’nın müthiş oyunu vardı. 1-0 olmuş 5-0 olmuş önemi yok bize puan gelmiyor. Bu maçı artık unutacağız, Alanya maçına bakacağız” dedi.
Genç futbolcularına tecrübelerini aktarmaya devam edeceklerini belirten Korkmaz, “Biz gerekenleri, fikrimizi ve öğretmenliğimizi yapıyoruz. Geliştirme biz olduğumuz sürece olacak. Onlara düşüncelerimizi anlatıyor, yollarını çiziyoruz. İnşallah daha iyi olurlar” değerlendirmesini yaptı. “Ben unutulacak adam değilim” Galatasaray taraftarının lehine yaptıkları sevgi gösterilerine değinen Korkmaz, “Ben unutulacak bir adam değilim açıkçası. Taraftarın ilgilisine ve sevgisine teşekkür ediyorum. Her yerde bu ilgiyi görüyorum. Demek ki futbolcuyken doğru işler yapmışız” açıklamasını yaparken, Antalyaspor’daki geleceği hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: “Ben geldiğimden beri zor bir sezon olacağını hep söyledim. Bu seneyi geçtikten sonra doğru planlama yapıldığı zaman bu takımın iyi yere geleceğini söyledim. O zaman göreceksiniz iyi Antalyaspor’u.”
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