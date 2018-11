Bülent Korkmaz: “İlk yarı için düşündüğümüz en az puanın üzerindeyiz” İzle

-Bülent Korkmaz açıklaması



- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde cumartesi günü oynanacakları Göztepe maçını değerlendirdi. Ligde 2 haftadır galibiyet alamadıklarını hatırlatan Korkmaz, ilk yarı için hedefledikleri puanın en asgarisine şu andan itibaren ulaştıklarını kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü evinde Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, hazırlarını sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, son iki haftadır kazanmadıklarını hatırlatarak, Göztepe karşısına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.



Takım olarak daha fazla birlik ve beraberliğe sarılmaları gerektiğini kaydeden Korkmaz, Göztepe maçının oldukça zor geçeceğini ve bu konuda taraftara büyük iş düştüğünü dile getirdi. Korkmaz, Göztepe takımının hücum yönünde skora etki edebilecek bireysel yetenekli oyuncularının olduğuna dikkat çekerek, “Zor bir maç olacak. Taraftarımıza büyük iş düşüyor. Bu maç gerçekten her maç gibi önemli. İnşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı. Korkmaz, kendisine sorulan ilk yarı hedef puan sorusuna ilişkin ise, “Şu anda ilk yarı için düşündüğümüz en az puanın üzerindeyiz” cevabını verdi. Son olarak sakatlanan Charles ve Doukara’nın son durumlarıyla ilgili bilgi paylaşan Korkmaz, “Charles geldi. Özel antrenmanlar yaptırmaya başladık. Fizik durumunu öğrenmek istiyoruz. Testler sonucu netleşecek. Doukara en büyük silahlarımızdan birisiydi. 2 hafta olmayabilir. Ama her şeye rağmen takım olarak her maça nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlanıyoruz. Konsantrasyonumuz üst seviyede. Göztepe maçına en ideal 11 ile çıkacağız” şeklinde konuştu.