Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bülent Korkmaz: “Hayal kırıklığına uğradım”

Bülent Korkmaz: “Hayal kırıklığına uğradım”

Bülent Korkmaz açıklama

Kırıklı Allah Rektör Basın Mensupları Irak 

-Detay

- ANTALYA

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 4-2 mağlup oldukları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradım” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Antalyaspor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kısa bir açıklama yaptı. “Söylenecek fazla bir şey yok” diyen Korkmaz, “Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım. Sivas maçından sonra bu maçı kazansaydık birçok şeyi halletmiştik. Maçı geride bırakacağız. Milli maç arasına son iki maç var. Bu maçlara iyi hazırlanıp en az 4 puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı