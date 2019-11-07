Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bülent Korkmaz: 'Bu hafta istediğimizi alacağız' Haberi

Bülent Korkmaz: 'Bu hafta istediğimizi alacağız' Haberi

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

- Bülent Korkmaz: "Bu hafta istediğimizi alacağız" ANTALYA

Toplantı Allah Rektör 


- Antalyaspor, Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu ve karşılaşmadan istediklerini alacaklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’de haftalık basın toplantı yaptı. Ligde 3 haftadır mağlup olduklarını ve bireysel hataların ön plana çıktığını anlatan Korkmaz, "Gençlerbirliği maçını saymazsak, Sivas’ta ilk yarıda üstün oynadık, ikinci yarıda bireysel hatadan golü yiyerek mağlup olduk. Beşiktaş maçında ilk yarı başka, ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir ya da yenebilirdik de" ifadelerinde bulundu. Bu haftadan itibaren artık bireysel hata yapmamak ve oyun istikrarını sağlamak istediklerini kaydeden başarılı teknik adam, "İkisini birlikte doğru şekilde yaparsak hem istediğimiz oyunu oynarız, hem de istediğimiz sonuçları alırız. Dolayısıyla, bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı çok önemli ve inşallah istediğimizi alacağız" diye konuştu.
"Gençlere fırsat verilmeli" Gençlere verdiği fırsatların devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt veren Bülent Korkmaz, "Biz de ilk futbol oynadığımız zaman gençtik. Yetenekli olan, profesyonel takımda oynama kapasitesinde olan her oyuncuyu oynatırız. Paul bunlardan biri. Geçen sene altyapımızdaydı. Onu hazırlık maçlarında gördük, bizimle birlikte olabileceğine karar verdik. Doğukan, Bahadır, Bünyamin gibi oyuncularımız da var. Futbolumuzun gelişmesi ve kulüplerin geleceği için genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi lazım. Ancak onların da oynayabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Real Madrid-Galatasaray Maçından KarelerReal Madrid-Galatasaray Maçından Kareler
Fenerbahçe Liderlik Şansını KaçırdıFenerbahçe Liderlik Şansını Kaçırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı