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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bülent Korkmaz: “3 mevkiye transfer yapacağız'

Bülent Korkmaz: “3 mevkiye transfer yapacağız'

- BÜLENT KORKMAZ RÖP

Fikstür Görece Rektör Hazırlık Maçı 

-- DETAYLAR

- Bülent Korkmaz: “3 mevkiye transfer yapacağız" BOLU

- Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 3 mevkiye daha transfer düşündüklerini belirtti.
Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu kampına başladı.
Kamp döneminin ilk bölümünü Erzurum’da geçiren Antalyaspor, ikinci etap çalışmalarına Bolu Dağı’nda bulunan bir otelde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam ediyor. Bolu kampını yoğun olarak hazırlık maçlarıyla geçireceklerini belirten Korkmaz, “Yarın hazırlık maçımız var. burada zaten yoğun hazırlık maçlarıyla geçecek. Erzurum’da güzel bir kamp yaptık. Bolu’da da güzel bir kamp dönemi geçirip, hazırlık maçlarıyla istediğimiz oyun sistemini sahaya yansıtıp sakatlanmadan lige hazırlanmak istiyoruz” dedi.
Fikstürün avantajını ve dezavantajını oynadıkları maçlarda göreceklerini belirten Bülent Korkmaz, “Geçen sene farklı bir sezondu. İlk yarısında daha çok puan topladık. İkinci yarı fikstür avantajımız vardı ama daha az topladık. Dolayısıyla teker teker oynayacağımız maçlara odaklanmamız lazım. Hedef olarak maç kazanmak. Maç kazandıkça ve kaybettikçe hedefleriniz oluşuyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz maç kazanmak” şeklinde konuştu.
Korkmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 3 mevkiye transfer yapmak istediklerini ifade etti.

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