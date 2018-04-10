Bu okulda öğrencilere Eskişehir bilinci ve Es Es sevgisi aşılanıyor

-öğrenci ve okul müdürü görüşleri

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- - Teneffüs zili Eskişehirspor marşı yapıldı, duvarlar Eskişehirspor görselleriyle donatıldı, resmi web sitesinde Eskişehirspor köşesi oluşturuldu- Öğrencilere Eskişehirspor’un tarihi ve başarılarıyla ilgili ödevler veriliyor- Fatih Anadolu Lisesi (EFAL) Müdürü Halil Turhan:- "Öğrencilere eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında, Eskişehir'in değerlerini öğreten çalışmalar yapıyoruz" ESKİŞEHİR



- Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi (EFAL) Eskişehirspor’a destek olmak adına 3 senedir örnek bir uygulama yapıyor. Teneffüs zili Eskişehirspor marşı yapılırken duvarlar Eskişehirspor görselleriyle donatıldı, okulun resmi web sitesinde Eskişehirspor köşesi oluşturuldu. Eskişehir’in en başarılı okullarından biri olan Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi’nde (EFAL) öğrencilere Eskişehirspor sevgisi aşılanıyor. Okul yönetimi tarafından alınan karar neticesinde teneffüs zili Eskişehirspor marşı yapılırken, okul duvarları Eskişehirspor ve ‘Şehrinin takımını destekle’ görselleri ile donatıldı. Ayrıca öğrencilere Eskişehirspor’un tarihi ve başarılarıyla ilgili ödevler veriliyor. Öğrencilerin dersi geçmesi için en az iki sayfalık el yazması bu ödevi yapmak zorunda. "Eskişehirspor'a sahip çıkmamız gerekiyor" Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Halil Turhan, öğrencilere Eskişehirspor sevgisi aşıladıklarını aktararak, "Okulda öğrencilere eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında, Eskişehir' in değerlerini öğreten çalışmalar yapıyoruz. Yaşadığımız kentin yerel kültürünü değerlerini öğretmek görevimizdir. Eskişehir denince, Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Sivrihisar, Battal Gazi Türbesi, Frigya vadisi, Seyitgazi, Metristepe şehitliği ve dolayısıyla İnönü akla geliyor. Bunlara ilave olarak hem Eskişehir’in hem de Türkiyemizin değeri Eskişehirspor'u da hedefimize aldık. Belirlediğimiz hedeflerle kentimizin değerlerini hem tanımak hem de tanıtmak için okulda öğrencilerle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin akademik çalışmalarına destek vermekle birlikte sosyal, sportif, kültürel, çalışmalarına da çok büyük destek veriyoruz. Bunları yaparken şehrimize katkı sunmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Eskişehirspor sevgisi. Eskişehirspor’umuz sadece Eskişehir’in değil Türkiye’nin değeridir. O nedenle sahip çıkmamız gerekiyor. Hele bugünlerde destekleyip, elimizi hep birlikte taşın altına koymamız ve bu zor gülerden çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Fair-play ruhuna uygun taraftar yetişiyor" Amaçlarının öğrencilere sporu sevdirmek ve fair-play ruhuna uygun taraftar yetiştirmek olduğunu aktaran Müdür Turhan, "Bizim bu konuyla ilgili ana amaçlarından birisi sporu sevdirmek, Eskişehirspor’u sevdirmek, Eskişehirspor’un tarihi ve başarılarıyla birlikte Eskişehirli bilincini yerleştirmek. Bunu yaparken de Fair-Play ruhuna uygun tribünlerde taraftar yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte onların da fikirlerini alıp projeler yapıyoruz. "Eskişehirspor ile ilgili ödevler veriliyor" Turhan, yapmış oldukları çalışmalardan bahsederek şunları söyledi: "Bunlardan bir tanesi okulumuzun zilleri. Çıkış ziline kadar teneffüslerde Eskişehirspor marşlarımızın bir bölümü çalıyor. Son çıkış zilimizde çocuklarımız evlerine giderken Eskişehirspor marşının tamamını dinleyerek ve kendileri de eşlik ederek gidiyorlar. Bunun dışında okulumuzun çeşitli yerlerinde hem okulumuzun logosu hem de Eskişehirspor logosu ve altında ‘Şehrinin takımını destekle’ şeklinde görsellerimiz bulunuyor. Bunlar tamamen çocuklarımızın istekleri sayesinde yapıldı. Maç günleri sosyal medya sayfamızda fotoğraflar yayınlarız. Beğenicilerimizi maça davet ederiz. Okulumuzun web sitesinde Eskişehirspor köşesi oluşturuldu. Beden eğitimi derslerimizde öğrencilerimize Eskişehirspor’un tarihi ve başarılarıyla ilgili kendilerine ödevler veriyoruz. El yazısıyla en az 2 sayfa. Öğrencilerimiz bunu yapmak zorundadır. Bunun yanında Fair-Play ruhuna uygun taraftar nasıl olunur onunla ilgilide öğrencilere ödevler verilir. Bu verdiğimiz ödevleri de özellikle taraftarlık bilinciyle ilgili ödevleri okulumuzun katıldığı sportif faaliyetlerde tribünlerde öğrencilerimiz sergilemektedir.”

