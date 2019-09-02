"Bu forma ıslanacak" - SİVAS - Demir Grup Sivas spor'un son transferi Abdou Razack Traore ile röportaj"Bu forma ıslanacak" - Demir Grup Sivas spor'un son transferi Abdou Razack Traore: - "Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" - "Artık Sivas spor ailesinin bir üyesiyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım"SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor'un yeni transferi Abdou Razack Traore, takımın başarısı için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi.
Türkiye'deki kariyerinde Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor ve geride kalan sezonda Konyaspor formasını giyen 30 yaşındaki Traore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas spor'a transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sivas spor'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Burkina Fasolu oyuncu, "Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi. Sivas spor ile ortak hedeflerinin olduğunu vurgulayan Traore, şunları kaydetti:"Eğer bu takıma geldiysem demek ki benim de bu takımla ortak hedefimiz var. Zaten bu hedef doğrultusunda Sivas spor ailesine geldim. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ı tanıyorum, Konyaspor'da birlikte çalıştık. Ne istediğini de iyi biliyorum. O yüzden Sivas spor'da onun olmasının adaptasyon sürecimi daha da hızlandıracağını düşünüyorum. Hocanın ne istediğini ve benden ne beklediğini iyi biliyorum. Çok yoğun çalışacağım ve bu şekilde devam edeceğiz." - UEFA Avrupa Ligi hedefiKırmızı - beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini aktaran Traore, "Gerçekten Avrupa Ligi hedefinin olması çok iyi. Hedeflere kısa süreli bakmak da lazım. Her maç zor ve her maçı final gibi oynamamız lazım. Sezonun sonlarına doğru puan tablosuna bakıp ona göre değerlendirme yapmak lazım. Hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu. Sivas spor taraftarına da teşekkür eden Traore, "Artık Sivas spor ailesinin bir üyesiyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım, bu forma ıslanacak." ifadelerini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım