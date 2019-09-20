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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da imza günü - MALATYA

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da imza günü - MALATYA

- İmza günü etkinliğinden detay - BtcTurk Yeni Malatya spor'un futbolcuları Murat Yıldırım ve Adis Jahovic'in konuşması - Sarı - siyahlı takımın Sportif Direktör Ali Ravcı, futbolcuları Murat Yıldırım, Issam Chebake ve Adis Jahovic, taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma ve atkıları imzalamasıBtcTurk Yeni Malatya spor'da imza günü - Takımın sportif direktörü Ali Ravcı, futbolcular Murat Yıldırım, Issam Chebake ve Adis Jahovic, taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma ve atkıları imzaladıMALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatya spor'da imza günü etkinliği düzenlendi.
Kulübün, Eski Belediye Meydanı'ndaki yenilenen satış mağazasında gerçekleştirilen etkinliğe sportif Direktör Ali Ravcı, futbolcular Murat Yıldırım, Issam Chebake ve Adis Jahovic katıldı.
Futbolculardan Murat Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirterek, "Taraftarın ilgisini Galatasaray maçında da bekliyoruz. Bizim için önemli bir maç. Galatasaray maçını kazanarak, iyi bir havaya girerek ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tekrar Avrupa maçları oynamak ve Türkiye Kupası'na gitmek istiyoruz." diye konuştu.
Adis Jahovic ise her maçta gol atmak istediğini dile getirerek, "Bizim için her maç 3 puan. Galatasaray maçı var. Zor bir karşılaşma. Bu maçta da kazanarak 3 puanı alacağız inşallah." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Ali Ravcı, Murat Yıldırım, Chebake ve Jahovic taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma ve atkıları imzaladı.

Allah Forma Rektör 

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