Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Brand&Sport Summit 2018 - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı - İSTANBUL Haberi

Brand&Sport Summit 2018 - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı - İSTANBUL Haberi

Brand&Sport Summit 2018 - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı - İSTANBUL - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı'nın konuşmasıBrand&Sport Summit 2018 - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı: - "Bu ülke her şeyi yapabilir, yalnızca istikrarlı bir şekilde arkasında durabilelim"İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, "Bu ülke her şeyi yapabilir, yalnızca istikrarlı bir şekilde arkasında durabilelim." dedi.
Zorlu PSM'de Brand&Sport Summit 2018 konferansının "Eczacıbaşı Spor Kulübünün Hikayesi" panelinde konuşan Faruk Eczacıbaşı, kadın voleybol takımının Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 2018 Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'nü aldıklarını hatırlattı.Ödülün Arjantin'de verildiğini aktaran Eczacıbaşı, "Ödülün verildiği gün orada, her projenin başında çakı gibi, ne istediğini bilen kadınlar vardı. Tüm kıtalardan gelenler kadındı. Sonunda ödül için ben çıktım kürsüye. Onların arasından sıyrılmış olmak çok güzeldi. Bu ülke her şeyi yapabilir, yalnızca istikrarlı bir şekilde arkasında durabilelim." ifadelerini kullandı.Sporun içinde 1970'lerden beri aktif bir şekilde bulunduğunu belirten Eczacıbaşı, kadın voleybolunda bulunmalarının sebebini ise "Her şeyi yapmaya çalışırsanız, çok iyi yapamazsınız. Bu yüzden tek bir şeye odaklandık." diye açıkladı.
Faruk Eczacıbaşı, kulüp olarak 3 bine yakın genç kıza eğitim verdiklerini de sözlerine ekledi.

Genç Kız Voleybol Takımı Er Kadın Kadın Voleybol Takımı Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı