Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto: “Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz”

- Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin kötü bir dönemden geçtiğini söyleyerek, “Bu durumu kendi lehimize çevirebiliriz” dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Braga’da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş Park’ta kendilerini zor bir atmosfer beklediğini ifade eden Pinto, “Avrupa Ligi’nde oynayacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ve bu maçta da kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Beşiktaş’ın son dönemde kötü bir gidişatta olduğu hatırlatılan 47 yaşındaki teknik adam, “Beşiktaş son dönemde kötü sonuçlar almış olabilir ama her sonucu alabilecek güçteler ve biz de bunun farkındayız. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Son maçlarda aldıkları sonuçlardan dolayı baskı altında olabilirler. Şu anda grupta sıfır puanları var ve hafta sonunda Galatasaray’a karşı oynayacaklar. Bunu kendi lehimize çevirebiliriz” ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı ekipteki sakatlıklarla ilgili sadece Burak Yılmaz’ın oynamayacağı bilgisine sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Pinto, “Burak Yılmaz’ın oynayamayacağını biliyoruz ama bunun dışında bilgimiz yok. Fakat Burak olmasa bile çok önemli oyuncular var kadrolarında. Bizim de sakatlıklarımız var. Bunları göz önünde bulundurarak yarınki maça çıkacağız. Daha önce burada iyi sonuçlar aldık ama yarınki şartlar daha farklı. Burada atmosfer çok zor. Taraftarlar çok ateşli ve burada sahaya çıkmak gerçekten çok zor” açıklamalarını yaptı. Takımın önemli isimlerinden Joao Palinha ise bu tarz atmosferlere hazır olduklarını belirterek, "Biz her zaman kazanmak için oynarız. Pinto da eski futbolcu ve bu tarz atmosferleri iyi biliyor. Buraya beraberliğe gelmedik. Kazanmak için geldik. Beşiktaş önemli futbolculara sahip. Biz de ligde bazı hatalar yaptık ama rakibin zayıf bir noktasını söyleyemem" diye konuştu.





