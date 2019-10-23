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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Braga hazırlıklarını tamamladı

Braga hazırlıklarını tamamladı

Braga antrenmanından detaylar

- İSTANBUL

Toplantı Rektör 


- UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş'a konuk olacak olan Braga, bu maçın hazırlıklarını Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Portekiz temsilcisi Braga, bu maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdman öncesinde Teknik Direktör Pinto, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşularının ardından açma germe hareketi yapan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise topla çalışmalar yaptı. Antrenman taktik idmanla son buldu.
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