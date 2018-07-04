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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Boluspor'un yeni sezon hazırlıkları - BOLU

Boluspor'un yeni sezon hazırlıkları - BOLU

- Futbolcuların koşması ve ısınması - Teknik direktör Sait Karafırtınalar detayları - Antrenmandan detaylar Bolu spor'un yeni sezon hazırlıklarıBOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde çalışmalarına devam eden kırmızı - beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde sabah antrenmana çıktı.İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Bolu ekibi, daha sonra kuvvet çalışması yaptı.Antrenmanın son kısmında iki grup halinde pas ve dayanıklılık çalışması yapan kırmızı - beyazlı ekip, idmanı koşu ile tamamladı.Deneme amacıyla kente getirilen ve dün takımla antrenmana çıkan Togolu Camaldine Abraw ile Güney Afrikalı Thabo Rakhale de çalışmada yer aldı. Bolu ekibi, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek.

Teknik Direktör Rektör 

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