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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Boluspor'un Galatasaray ile eşleşmesi - BOLU

Boluspor'un Galatasaray ile eşleşmesi - BOLU

- Bolu spor kulüp başkanı Necip Çarıkcı'nın açıklaması Bolu spor'un Galatasaray ile eşleşmesi - Kulüp başkanı Necip Çarıkcı: - "İnşallah Galatasaray'ı güzel ağırlar, güzel misafir ederiz ve güzel bir maç olur. Her iki takım da Türkiye'nin güzide kulüpleri. O anlamda hayırlı olsun diyorum. İyi oynayan kazansın"BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor kulüp başkanı Necip Çarıkcı, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin, "İnşallah Galatasaray'ı güzel ağırlar, güzel misafir ederiz ve güzel bir maç olur. Her iki takım da Türkiye'nin güzide kulüpleri. O anlamda hayırlı olsun diyorum. İyi oynayan kazansın." dedi.
Çarıkcı, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Bolu spor'un Van Büyükşehir Belediyespor'u yendikten sonra 16'ya kaldığını, yapılan kura çekiminde ise Galatasaray ile eşleştiklerini anımsattı.Üç yıl içerisinde Bolu halkına, taraftara birçok heyecan yaşattıklarını aktaran Çarıkcı, bu süreç içerisinde Fenerbahçe'yi Bolu 'da ağırladıklarını, Beşiktaş ile kupada karşı karşıya geldiklerini anımsattı.Çarıkcı, bugün de Türkiye'nin üç büyük takımından Galatasaray ile eşleştiklerine işaret ederek, "Bu bizim için güzel bir olay. Bolu için güzel bir olay." diye konuştu.
Türkiye'nin güzide bir takımını Bolu 'da ağırlamak, onlarla maç yapmak bir anlamda kentte heyecan getirdiğini, bereket getirdiğini belirten Çarıkıcı, "İnşallah Galatasaray'ı güzel ağırlar, güzel misafir ederiz ve güzel bir maç olur. Her iki takım da Türkiye'nin güzide kulüpleri. O anlamda hayırlı olsun diyorum. İyi oynayan kazansın. Bizim tek amacımız Galatasaray takımını Bolu 'da en iyi şekilde misafir etmek. İnşallah bunu hep beraber, taraftarımız ve halkımızla bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tarım Çekim Kulüp Başkanı Basın Mensupları Kura Çekimi 

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