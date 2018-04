Boluspor- Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından

-- Sait Karafırtınalar'ın açıklamaları



- - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:- “Hakettiğimiz 3 puanı iyi oyunla aldık”- Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar:- “Play-Off şansımızı aşırı şekilde kaybettik” BOLU



- Spor Toto 1. Lig 30. haftasında Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Alttaki bize en yakın rakipti. Kazanılması gereken, en azından kaybedilmemesi de gereken bir maçtı. Rakibin kazanmaktan başka şansı yoktu. Beklediğimizin dışında ofansif bir kadroyla da çıktılar. İlk yarı onlarda beklediğimiz bir oyun anlayışı vardı, daha çok tutarlar diye düşünüyorduk ama daha kreatif oyuncularla oynamayı tercih ettiler. Bir kaç tane de pozisyon verdik ama şansımıza onları değerlendiremediler. Biz de ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle gerçek gücümüzü sahaya yansıttık. Hak ettiğimiz 3 puanı iyi bir oyunla aldık diye düşünüyorum” dedi.

Tetiş Yapı Elazığspor cephesi Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise karşılaşmanın iki takım açısından da önemli bir maç olduğunu belirterek, “Değerli bir 3 puan olacaktı, bu değerli 3 puanı Boluspor kazandı. İlk yarıda Diarra ile yakaladığımız net bir pozisyon vardı. Eğer onu gole çevirebilmiş olsaydık işin rengi değişebilirdi. İkinci yarıya çıktık. Daha çok topun bizde kalması gerekirken, çok fazla pas hatası yaptık ve top bizde kalmadı. İster istemez top kaptırdığın zaman da atak yiyorsun. İkinci yarıda yemiş olduğumuz birinci gol hatalarla dolu bir gol. Özellikle deplasmanda oynayan bir takımın daha kararlı olması gerekiyor. Bizim yanlışımız, bizim hatamız... Kabul etmek gerekiyor. İkinci gol de çok bariz bireysel hatadan. Bugün Bolu hak etti, Boluspor’u tebrik ediyorum. Kendi takımıma geçmiş olsun diyorum. Play-Off şansımızı aşırı şekilde kaybettik. Ama 4 maç kaldı. 4 maçı da kazanabilme adına sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Maç sonunda Tetiş Yapı Elazığspor taraftarlarının ‘Hüseyin Kalpar istifa’ sloganları ile ilgili de konuşan Kalpar, “Taraftarın tepkisi her zaman her yerde oluyor. Biz bu gibi şeylere alışığız, saygı duyarız. Nereden nereye geldi, nasıl geldi, kulübün durumunu bilmelerini isterim. Kulübün ekonomik yönden problemleri var. Bu kadar problemli bir takımın yine buralara kadar gelmesi bile bana göre çok önemli. Her şeyden önemlisi onlar gerçeği bilmiyorsa, gerçeği öğrenmeleri gerekir. Yine de oyuncularım buraya kadar çok iyi getirdiler. Onları kutluyorum” ifadelerini kullandı.