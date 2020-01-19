Boluspor - Osmanlıspor maçının ardından

-OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLAMA



- - Boluspor Yardımcı Antrenörü Fatih Çardak:- “Talihsizliklerin devam ettiği sezonu yaşıyoruz”- Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:- “İkinci yarıya galibiyet ile başlamak güzel” BOLU



- TFF 1. Lig’in 18’inci haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Osmanlıspor karşılaşması, Osmanlıspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Boluspor Yardımcı Antrenörü Fatih Çardak, beklentilerinin fazla olduğunu belirterek, “Bizim adımıza talihsizliklerin ve şansızlıkların devam ettiği bir sezonu yaşıyoruz. Ligin devre arasında kamp programında çok kaliteli çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmalarla beraber beklentilerimiz çok fazlaydı. Takımımıza yeni kattığımız oyuncularla beraber lige güçlü bir başlangıç yapmak tek arzumuzdu. Maalesef bunu bugün gerçekleştiremedik. Oyuncularımızın adaptasyon sıkıntısı oldu. Futbol yüzde 50 şans yüzde 50 de yetenek işi. Şanssızlık bizden yana devam etmekte ama biz güçlü bir ekibiz. Yeni katılan arkadaşlarımız ile beraber bu maçı unutup Adana Demirspor maçına yüksek bir konsantrasyon, enerji ve takımımızın motivasyonunu hemen yukarı çekip kaliteli çalışmalarla bu maçın telafisi yapacağız” dedi.

“Adaptasyon sorunu yaşadık” Karşılaşmayı yorumlayan Çardak, “Oyunu yorumlamam gerekiyorsa ilk 25 dakika oyunsal anlamda adaptasyon sorunu yaşadık. İlk 25 dakikadan sonra oyunda üstünlük kurduğumuzu düşünüyorum. Daha sonrasında talihsiz bir gol var. Ardından da duran toptan yediğimiz talihsiz bir gol var. Bizim de direkten dönen, çizgiden çıkan topumuz, attığımız şutların olmadığı bir maç yaşadık. Ben Osmanlıspor’u tebrik ediyorum. Biz bu süreci camiamız ile birlikte hareket ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Bu maçı unutup Adana Demirspor maçına konsantrasyon olacağız. Adana’dan 3 puanla dönmek en büyük arzumuz olacak” ifadelerini kullandı. Osmanlıspor cephesi Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, “Aslında beklediğimiz, düşündüğümüz bir maç oldu. Sadece rakibimizin 3 veya 4 tane yeni oyuncusu vardı. Sadece onların reaksiyonlarını tahmin edememiştik. Onlara da o reaksiyonu verdirmedik. Oyuncularım bugün gerçekten iyi bir performans sergilediler. Özellikle taktik disiplinine bağlı kaldılar. Bunun da meyvesini aldılar. İkinci yarıya galibiyet ile başlamak güzel. Özellikle aynı puanda olduğumuz rakibimiz karşısında ama ligin zorluğu şimdi başlıyor diyebilirim” şeklinde konuştu.





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