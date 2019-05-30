Boluspor Kulübü Olağan Genel Kurulu - BOLU

- Kulüp avukatı ile başkan adayının yönetiminde bulunan iş adamı arasındaki tartışma - Kulüp avukatının üye kayıtlarını sayması - Kulüp avukatı ile başkan ve başkan adayının hazır olan üye listesini sayması - Mevcut kulüp başkanı ile başkan adayı arasında yaşanan tartışma - Başkan adayı Cavit Demir'in açıklaması - Kırmızı - beyazlı ekibin kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiBOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bolu spor'un olağan genel kurulu yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 15 Haziran'a ertelendi.Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Bolu spor Halı Saha Tesisleri'nde yapılacak olan kongreye, Bolu spor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, başkan adayı iş adamı Cavit Demir, eski kulüp başkanları ve bir grup üye geldi.Kongreye katılmak için gelen üyelerin kayıtlarının alınmasından sonra üyelerin sayımı gerçekleştirildi. Sayımın yapıldığı esnada başkanlığa aday olan Demir, kulüp üyelerinin gelmemesi yönünde tehdit edildiğini öne sürerek, listenin kapatılmamasını istedi.Bu esnada mevcut başkan Çarıkcı ile Demir ve yönetim kurulu üyeleri arasında tartışma yaşandı.Kongre, sayımın ardından yeterli çoğunluğa ulaşamadığı için 15 Haziran'a ertelendi.Başkanlığa aday olan Demir, burada yaptığı açıklamada, kendisinin ve yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarının yeniden toplantı yaparak 15 Haziran'daki kongrede yeniden aday olup olmayacakları konusunda karar alacaklarını belirterek, şu anki duruma göre yüzde 90 ihtimalle adaylıktan çekileceklerini kaydetti.
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