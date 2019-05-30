Boluspor Kongresi çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

-Kongreye gelenler

-Cavit Demir açıklama

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- - Başkan adayı Cavit Demir, üyelere ‘kongreye gelmeyin’ denildiğini iddia etti BOLU



- Boluspor'da, bugün yapılması beklenen olağan kongre, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 15 Haziran tarihine ertelendi. Tek başkan adayı olan Cavit Demir, mevcut başkanın üyeleri arayarak ‘kongreye gelmeyin’ dediğini iddia etti. Boluspor’un, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan halı saha tesislerinde bugün yapılması planlanan olağan kongresi, üyelerin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Hazirun listesinde yer alan 889 üyeden 92’sinin imza attığı kongre, 15 Haziran 2019 tarihinde saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Üyelerin gelmesinin beklenmediğini ve Başkan Necip Çarıkcı’nın üyeleri telefonla arayarak “kongreye gelmeyin” dediğini söyleyen Başkan Adayı iş adamı Cavit Demir, “Bu bize göre çok yanlış oldu. Üyeleri arayıp ‘gelmeyin’ demek, tehdit etmek son derece yanlış. Takdiri Bolu kamuoyuna bırakıyorum. Ama bizden buraya kadar. Hayırlı uğurlu olsun yeni yönetime. Düşüneceğiz ama bugün itibariyle kendi aramızda toplantı yaptıktan sonra karar vereceğiz. Şöyle bir istişare yaptığımızda bir daha ki döneme aday olmama olasılığımız yüzde 90” dedi.



