Boluspor - İstanbulspor maçının ardından

-- İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı'nın açıklamaları



- - Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:- “Takımımızın en büyük sorunu fiziksel yetersizlik”- İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı:- “İstanbulspor bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacak” BOLU



- TFF 1. Lig’in 6. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özöylü, kırmızı-beyazlı ekiple 2. maçına çıktığını ve takımla geçirdiği 10 günlük süreçte çalışacak çok fazla zaman bulamadıklarını belirterek, “3-4 tane antrenman yapma şansımız oldu. Çünkü araya giren kupa macerası bizi takımlar kopardı. Bu yüzden eksik olan taraflarımızı görüyoruz, biliyoruz. Bunları da ilerleyen haftalarda net bir şekilde düzelteceğimizi söyleyebilirim. Özellikle bugün ilk yarıdaki oyun, takımın ortaya koyduğu performans bizim adımıza çok umut verici. İleriye dönük bizi umutlandıran bir tabloydu. Bugün şanssızdık. 2 tane kendi kaybettiğimiz toptan gol yedik. Penaltı kaçırdık. İkinci yarı maalesef oyundan fiziksel olarak düştük. Takımımızın en büyük sorunu fiziksel yetersizlik. Maalesef oyuncuların tepki vermesini engelliyor” dedi.

“Oyuncularıma güveniyorum” Bolsuporlu oyuncuların iyi niyetli olduğunu ve ilk yarı iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Özköylü, “İlk yarıda İstanbulspor’un 45. dakikada attığı şut haricinde pozisyonu yok. Kalemize geldiği tehlikeli atağı yok. Öyle bir ilk yarıyı oynamak ve o ilk yarıyı 1-0 geride kapatmak biraz üzücü. Penaltıyı kaçırmış olmak takımın da biraz daha moralini bozdu. Belki 1-1 yakalayabilsek direncimiz artabilirdi. Ama ne olursa olsun ben bu takıma çok inanıyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Onlarla beraber bu takımı kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımıza da ilerleyen haftalarda çok iyi bir Boluspor izlettireceğimizi söyleyebilirim. Oyuncularıma bu konuda fazlasıyla güveniyorum. Ama eksiklerimiz var. Bunları zaman içerisinde gidereceğiz. Giderdiğimiz zaman ortada çok kaliteli bir takım var. Bu kaliteli takım var. Bu takım inşallah istediği sonuçları almaya başlayacak. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İstanbulspor cephesi İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise, “Son lig maçı olan Balıkesir maçı 2-0’dan geri dönüş yaptık. Kupa maçı 2-0’dan geri dönüş yaptık. Takımımız belli bir şeyleri göstermeye başlamıştı. Bugün burada da iyi hazırlık yaptığımızı gösterdik. Oyuna iyi başladık. Golü de erken bulunca iyi oynamaya başladık. Top bizde kaldı. Daha sonra bir penaltı verdik. Rakibimiz penaltıyı kullanamadı. Bu sefer skora tutunup devreyi bitirdik. İkinci yarı yine iyi oynamaya başladık. Bu sefer ikinci golü bulduk. 3’ü de bulabilirdik. 4’ü de bulabilirdik ama atamadık. Bunlar tabii ki tehlike işaretleri. Son saniyelerde de golü yedik. 2-1 kazandık. Çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Boluspor’un da diğer maçlarda başarılı olmasını diliyorum. İstanbulspor bundan sonra üst tarafı kovalayan bir takım olacak” ifadelerini kullandı.

