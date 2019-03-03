Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Boluspor- İstanbulspor maçının ardından

Boluspor- İstanbulspor maçının ardından

- Orhan Kaynak'ın açıklamaları

İstanbulspor Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

-- Orhan Çıkırıkçı'nın açıklamaları

- - Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak:- “Aldığımız 3 puan için mutluyum”- İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı :- “Önümüzdeki haftalarda galip gelmeye çalışacağız” BOLU

- Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Boluspor sahasında İstanbulspor 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Maçtan önce yaşadığımız, hafta içinden beri hem bireysel hem grup olarak konuşmalarımızdan biliyoruz ki, oyuncularımız bu kötü süreci yaşamak istemeyen ve hak etmeyen bir oyuncu grubu. Bireysel anlamda yetenekli, kaliteli oyuncular. Bizim daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Daha iyilerini yapabilirler. Kapasiteleri var ama uzun süre kazanamama sıkıntısından dolayı bazen istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Bugün iyi oyundan ziyade aldığımız 3 puan için çok mutluyum” şeklinde konuştu.
İstanbulspor cephesi İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı ise, “Erken bir gol yedik. 5. dakikada golle başladılar. Sonra beraberliği sağladık. Sonra kendi hatamızdan bir gol daha yedik. İkinci yarı pozisyon yakaladık. Değerlendiremeyince maalesef 2-1 mağlup bitirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha az hata yapıp pozisyonları değerlendireceğiz ve galip gelmeye çalışacağız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fenerbahçe, Zorlu Rize Maçını KazandıFenerbahçe, Zorlu Rize Maçını Kazandı
İM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflarİM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflar
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel KarelerBeşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel Kareler
Galatasaray - Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray - Akhisarspor Maçından Kareler
Kasımpaşa - Galatasaray Maçından KarelerKasımpaşa - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı