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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Boluspor hedefe kilitlendi - Necip Çarıkcı - BOLU

Boluspor hedefe kilitlendi - Necip Çarıkcı - BOLU

- Kulüp başkanı Necip Çarıkcı'nın konuşması Bolu spor hedefe kilitlendi - Kulüp başkanı Çarıkcı:"Zayıf da olsa ligde ilk 2 şansımız devam ediyor. İlk 6 yolunda ise bu haftaki zor engeli geçtik"BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bolu spor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçını kazandıkları takdirde play - off'a kalacaklarına inandığını söyledi.

Çarıkcı, kentteki bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor karşısında aldıkları 3 puanla play - off yarışında avantaj sağladıklarını kaydetti.
Ligin 31. haftasında Adanaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çarıkcı, "Zayıf da olsa ligde ilk 2 şansımızda devam ediyor. İlk 6 yolunda ise bu haftaki zor engeli geçtik. İnşallah Adanaspor maçını da aldığımız takdirde play - off'ları garantilemiş oluruz." diye konuştu.
Kırmızı - beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan Çarıkcı, "Tetiş Yapı Elazığspor maçına daha fazla taraftar bekliyorduk. İnşallah taraftar grupları bundan sonrası için önlem alır, biraz daha hareket kazandırır. Bu konuda bizler de taraftarlarımıza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarış Allah Kulüp Başkanı Basın Mensupları 

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