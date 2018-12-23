Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Boluspor, Eskişehir'de 1 puana razı oldu

Boluspor, Eskişehir'de 1 puana razı oldu

Sait Karafırtınalar'ın açıklamaları

- - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:- “Hakem hatalarından dolayı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik kaçırdık” ESKİŞEHİR

Devre Arası Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Fikstür 


- Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar hakem hatalarından dert yanarak, “Hakemleri hedef göstermiyorum. Belki iyi bir maç yönetildi ama penaltı kararı bana göre çok hatalıydı” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısının son maçında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşan Boluspor, devre arasına 1 puanla girdi. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, takımın aleyhinde verilen penaltının yanlış olduğuna değinerek, “İki takıma da üst düzey mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Zaman zaman çok iyi bir futbol da oynandı. Bana göre penaltı olmayan bir pozisyonla geriye düştük. Kolay değil çok dinamik bir takımla oynuyoruz. Oyuncularımı verdikleri reaksiyondan dolayı kutluyorum, önemliydi. Sıkışık bir fikstürle oynadık. Mazeret değil bunlar ama ligin son haftalarında böyle dinamik takımla sıkışık bir fikstürde oynamak kolay değil. Geriden dönmek kolay değildi. Galibiyeti de hak ediyorduk belki. Ama son dakikalarda mağlup de olabilirdik. Neticesinde bir puan aldık. Hakem hatalarından dolayı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik kaçırdık. Hakemleri hedef göstermiyorum. Belki iyi bir maç yönetildi ama penaltı kararı bana göre çok hatalıydı” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı