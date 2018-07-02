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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları - BOLU

Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları - BOLU

- Antrenman öncesinden detaylar, - Kulüp başkanı Necip Çarıkcı ve yöneticilerin teknik heyet ve futbolculara başarılar dilemesi, - Çarıkcı'nın konuşması, Detaylar, - Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın açıklaması, - Detaylar Bolu spor'da yeni sezon hazırlıkları - Kırmızı beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde tesislerinde kampa girdi - Kulüp başkanı Necip Çarıkcı"Hedefler belli. İnşallah bu sene iyi bir kamp dönemi ile beraber mutlu sona ereceğiz" - Teknik direktör Sait Karafırtınalar:"Dört ya da beş hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz"BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor, yeni sezon öncesinde tesislerinde kampa girdi.Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Bolu spor Tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan teknik direktör Sait Karafırtınalar ve futbolculara, kulüp başkanı Necip Çarıkcı ve yönetim başarılar diledi.Yeni sezonla ilgili olarak konuşma yapan Çarıkcı, takımın iki sezondur play offlarda mücadele ettiğini hatırlatarak, "Geçen sezon kadro yapılanmasında hatalar yaptık. Bu sezon teknik direktörümüz Sait Karafırtınlar ve ekibi ile bir hazırlık kampı geçireceğiz. Bu sene bu işi bitireceğiz. Bu konuda da transferlerimiz devam ediyor. Aramıza katılmayan transferler var. Hedefler belli. İnşallah bu sene iyi bir kamp dönemi ile beraber mutlu sona ereceğiz." diye konuştu.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar ise yeni sezonun takıma ve camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Sakatsız, kazasız ve belasız bir sezon olur diye düşünüyoruz. İlk etap çalışmaları bu gün itibariyle başladı.
Kiralıktan gelen oyuncularımız var. Transferini düşündüğümüz oyuncular var. Daha önceden izlediğimiz ve burada görmek istediğimiz oyuncular var. Onları görme adına bir hazırlık dönemi olacak." şeklinde konuştu.
Karafırtınalar, kampların fiziksel ağırlıklı olduğunu belirterek, "Bu kampta öyle olacak. İstediğimiz arkadaşları görmek adına erken bir hazırlık maçı yapabiliriz. Ondan sonra çalışmalar devam edecek. İkinci haftadan sonrada hazırlık maçlarımız başlayacak. Dört ya da beş hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Takımı zaten tanıyoruz. Geçen sezondan kalan ve tanıdığımız yeni gelen oyuncular var. " dedi.
Transfer konusunda da Karafırtınalar, santrafor, stoper ve altarnetif sol berk almayı düşündüklerini kaydetti.

Play Off Teknik Direktör Kulüp Başkanı Rektör Hazırlık Maçı 

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