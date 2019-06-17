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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Boluspor'da teknik direktör arayışları - BOLU

Boluspor'da teknik direktör arayışları - BOLU

- Necip Çarıkcı ile röportaj Bolu spor'da teknik direktör arayışları - Kulüp başkanı Necip Çarıkcı: - "Yönetim kurulundaki görev dağılımının ardından teknik heyet konusunda bir görüşme yapacağız. Hangi hocayla anlaşacağız daha belli değil"BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor'un başkanı Necip Çarıkcı, "Yönetim kurulundaki görev dağılımının ardından teknik heyet konusunda bir görüşme yapacağız. Hangi hocayla anlaşacağız daha belli değil." dedi.
Çarıkcı, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağan kongrede kulübün kayyuma kalmaması için tekrar aday olduğunu, tek listeyle girdiği kongrede başkan olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını dile getiren Çarıkcı, "Yapacağımız çalışmalarla herkesi kucaklayacağız. Bu sıkıntılı süreci atlatacağız. İnşallah yeni sezon bizim için hayırlı olur." diye konuştu.
Çarıkcı, teknik heyetle ilgili çalışmanın başladığını aktararak, "Görev dağılımının yapılacağı bir toplantımız var. Yönetim kurulundaki görev dağılımının ardından teknik heyet konusunda bir görüşme yapacağız. Hangi hocayla anlaşacağız daha belli değil." ifadelerini kullandı.Teknik heyetle anlaşma sağlandığında transfer komitesi ile transfer çalışmalarına başlanacağını anlatan Çarıkcı, "Elde mevcut topçularımız var, onlar değerlendirilir. Ona göre de bir hafta içerisinde transferimiz netleşir." şeklinde görüş belirtti.
Çarıkcı, transfer döneminin durgun geçtiğini savunarak, "Herkes piyasayı bekliyor. Piyasanın düşmesini bekliyor. Ekonomiden dolayı bir sıkıntı var." dedi.
Hafta içerisinde Spor Toto 1. Lig takımları olarak İstanbul'da toplantı yapacaklarını belirten Çarıkcı, "İstanbul'da 18 kulüp bir araya geleceğiz. Ligimizle ilgili toplantı yapacağız. Kulüpler artık kendini döndüremez noktaya geldi. Yapmış olduğumuz kongreyle kulübümüz başkansız kalmadı. Bütün herkesin desteğine ihtiyacımız var. Tecrübemiz var. İyi niyetli insanlarız. Bu zor süreci hep beraber aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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