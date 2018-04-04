Boluspor’da, hedef Elazığspor

-Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hakkı Öztabağ röp.



- BOLU



- Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Spor Toto 1. Lig’in iddialı takımlarından Boluspor, ligin 30. haftasında pazar günü kendi evinde Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta yine kendi evinde oynadığı Gaziantep maçından 2-0’lık skorla galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde 47 puanla 6. sırada yer alıyor. 1992 yılında düşen ve 26 yıldır Süper Lig özlemi çeken Boluspor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yakaladığı ivmeyle ligde ilk 2 şansını kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Antrenmanlarını kendi tesislerinde yürüten ve kritik öneme sahip Elazığspor maçından 3 puanla ayrılmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, bugün de çalışmalarına devam etti. Takımda cezalı ya da ciddi sakatlığı bulunan oyuncu olmadığını söyleyen Boluspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hakkı Öztabağ, “Sadece Ertuğrul’un en son oynadığımız Gaziantepspor maçında ufak bir sakatlığı vardı. O da muhtemelen herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Poepon’un arka adelesinde bir sıkıntı vardı. Poepon biraz kendisini dinleyen bir oyuncu, tam profesyonel. Bugüne kadar ilk geldiği günden beri hiç antrenman kaçırmadı. Tedbir amaçlı antrenmana çıkmamıştı ama hafta başı itibariyle o da antrenmanlara çıkmaya başladı” dedi.

Ligde Rizespor’un avantajlı olduğunu ve iyi oynadıkları Ümraniye ile Rize maçlarını kaybetmelerinin üzücü olduğunu ifade eden Öztabağ, Süper Lig’e çıkacaklarını inandığını söyleyerek şunları kaydetti: “Bu takımın 10’uncu hafta 8 puanı vardı. O takımı aldık nerelerden nerelere getirdik. İlk 2 iddiamız devam ediyor. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Bu hafta Elazığ maçı çok zorlu bi maç. Onların da bizim de kırılma maçımız. Yendiğimiz zaman onları saf dışı bırakıyoruz. Yolumuza ondan sonra daha kolay devam etme şansına sahibiz. Tabiki gönlümüz ilk 2’den çıkmak istiyor. Çünkü uzun yıllar oldu, 26 sene oldu. 1992’de düştük. Artık seyircimize, camiamıza böyle bir heyecan tattırmak istiyoruz. İnşallah düşündüklerimizi hayata geçiririz. İlk 2’den çıkamasak da ben bu takımın daha önceki yıllara göre birlik beraberliğinin daha iyi olduğunu görüyorum. O yüzden 6’dan da çıkarız diye umut ediyorum.”

