Boluspor’da gözler Süper Lig’de İzle

BOLU



- Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un yıldız oyuncuları Burak Asan ve Andre Santos, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına devam ederken hedeflerinin Süper Lig olduğunu söylediler. Spor Toto 1. Lig’in iddialı takımlarından Boluspor, hafta sonu evinde oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçını 6-2’lik galibiyetle tamamlayan ve lig için moral depolayan kırmızı-beyazlı oyuncuların ilk hedefleri Gaziantepspor karşısında 3 puan almak. Gaziantepspor maçı hazırlığı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan takımın genç yıldızlarından Burak Asan ve tecrübeli kaptan Andre Santos, hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu söylediler. Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e yaklaşık 40 metreden aşırtma gol atarak tribünleri ayaklandıran genç oyuncu Burak Asan, duygularını, “Volkan Abi, bence Türkiye’nin en iyi kalecilerinden. Ona böyle güzel bir gol atmak bana nasip oldu. Çok mutluyum. Hazırlık maçıydı. Biz de 3 günlük bir izinden gelmiştik. Ondan sonra böyle bir skor almamız çok iyi oldu. Takımda da her şey yolunda. Bu hafta Gaziantepspor’u yenerek çıkış yakalayıp, 6’da 6 yapıp Süper Lig’e çıkmak istiyoruz" dedi.

Asan, hedefinin Süper Lig olduğunu da kaydederek, "Öncelikli hedefim Boluspor’la Süper Lig’e çıkmak. Ondan sonra da olursa Süper Lig’de de oynamak isterim tabii ki. Süper Lig oyuncularından Atiba ve Mehmet Topal’ı mevki itibariyle örnek alıyorum. İki oyuncuyu karakter açısından da beğeniyorum” ifadelerini kullandı. “Volkan hala mükemmel bir futbolcu” Fenerbahçe karşısında alınan 6-2’lik galibiyette attığı şık golle etkisi olan Boluspor’un yıldız oyuncılarından Santos ise, “Benim için özel ve önemli bir maç oldu. Fenerbahçe’deyken ilk maçımda Bolu’ya karşı gol atmıştım. Burada da Fenerbahçe’ye karşı ilk rakip olduğum maçta gol attım. Bu yüzden benim için anlamı farklı bir maç oldu. Hazırlık maçı da olsa kazanmış olmak güzel. Her maçı kazanmak istiyoruz. Volkan çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok da iyi bir profesyoneldir. Burada 6 gol yemesi onun iyi futbolculuğundan ya da profesyonelliğinden hiçbir şey götürmüyor. Tabi hoş bir anı olmadı onun için. Galiba kariyerinde ilk defa 6 gol yemiş ama çok önemli değil. O hala çok mükemmel bir futbolcu. Bizim için de bu maç bir hazırlık maçıydı ve geçti. Önümüzde daha önemli bir Gaziantepspor maçı var. Çok daha iyi bir motivasyonla, çok daha iyi çalışarak bu maçı ve sonunda ligi kazanmak istiyoruz. Hedefimiz bu” şeklinde konuştu.

Santos, tek amacının Süper Lig’e çıkmak olduğunu ve kendisini hem fiziksel hem de mental olarak hazır hissettiğini söyleyerek şunları belirtti: “Sezona belki iyi başlamadım ama devamında geçen süreçte eksikliklerimi kapattım. Her zaman söylüyorum, benim yaşımda ve tecrübemde bir futbolcunun sonradan oyuna girip katkı vermesi, benim yapabileceğim birşey değil. Bir kaç maç ısrar edilirse katkı verebileceğimi düşünüyorum. Daha önce de böyle oldu. Hazırım, oynasam da oynamasam da her zaman bu takımın bir parçasıyım. Benim hedefim kulübün, hocanın, başkanın hedefleriyle aynıdır.”