Boluspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları - BOLU
- Antrenman öncesi futbolculardan detaylar - Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın açıklaması Bolu spor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları - Teknik direktör Karafırtınalar:"Eğer biz bu maçı kayıpsız geçersek ilk iki neden olmasın diyoruz. Olmasa da ilk altı için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz"BOLU (AA) - Bolu spor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Sait Karafırtınalar, kırmızı - beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi 6 - 2 yendikleri hazırlık maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Fenerbahçe'ye kendilerine zaman ayırdığı için teşekkür eden Karafırtınalar, şunları kaydetti:"Öncelikle Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, onurlandırdılar. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Bizim açımızdan da güzel bir karşılaşma oldu. Sadece gençlerin değil bütün takımın performansından memnunum. Ben skora takılmam, benim için önemli olan oynanan oyundu. Bu maç oyuncularıma moral oldu ama çok fazla takılmıyoruz. Önümüze bakacağız. Maçlarımızı kazanıp ligin sonunu bekleyeceğiz."Sait Karafırtınalar, Gaziantepspor ile yapacakları karşılaşmayla ilgili de "Oynayacağımız son 6 maçtan biri bu. Maçlar arasında en önemlisi. Bunu kazandığımız zaman diğer maçların önemi olacak. İkincilik iddiamız daha devam ediyor. Sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Eğer biz bu maçı kayıpsız geçersek ilk iki neden olmasın diyoruz. Olmasa da ilk altı için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.