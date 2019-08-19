Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı - BOLU Haberi
- Çarıkcı'nın konuşması, - Kırgızistanlı Shukurov Alimardon'un konuşması, - Halil İbrahim Köse'nin konuşması, - Detaylar, - Yavuz Aygün'ün konuşması ve detaylar Bolu spor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı - Kırmızı - beyazlı ekip, kaleci Yavuz Aygün ile orta saha oyuncuları Halil İbrahim Köse ve Kırgızistanlı Shukurov Alimardon ile sözleşme imzaladıBOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bolu spor, kaleci Yavuz Aygün ile orta saha oyuncuları Halil İbrahim Köse ve Kırgız Shukurov Alimardon'u renklerine bağladı.Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Necip Çarıkcı, yöneticiler, yeni transferler Yavuz Aygün, Halil İbrahim Köse ve Shukurov Alimardon katıldı. Törende konuşan Çarıkcı, takımda yaklaşık bir aydır antrenman yapan Kırgız Shukurov Alimardon ile bir aydır Belçika'da takip ettikleri 21 yaşındaki Halil İbrahim Köse ile de üçer yıllık anlaşma yaptıklarını, kaleci Yavuz Aygün ile de 2 yıllık anlaşmaya imza attıklarını söyledi.
Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Çarıkcı, "İnşallah Yavuz bundan sonra Bolu spor'a kaleci olarak hizmet edecek. Bolu spor'da Yavuz'u iyi yerlerde görmek istiyoruz. Genç bir kalecimiz. Camiamıza hayırlı olsun." dedi. Transferinden dolayı kulüp yöneticilerine teşekkür eden Shukurov Alimardon ise "Burada bulunduğum süre içerisinde gelişimime katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Formamın hakkını vererek oynayacağım. Bu konuda kendi adıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı. Bolu spor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Halil İbrahim Köse de "Bu güzel camiaya geldiğime çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza, antrenörümüze ve bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bolu spor'un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım, kalbimle oynayacağım. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Transferde emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz Aygün, hedefleri ve hayalleri olan bir futbolcu olduğunu, bu doğrultuda Bolu spor'u seçtiğini kaydetti.
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