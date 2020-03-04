Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da fenalaşan futbolcuyu hakemlik yapan doktor kurtardı

Bolu’da fenalaşan futbolcuyu hakemlik yapan doktor kurtardı

- Karşılamadan görüntü

İlk Müdahale Hafta Sonu Aile Hekimi Trol 

-- Oyuncunun sakatlanması
-- Hakemin müdahalesi
-- Dilin çıkarılması
-- Oyuncunun ambulansa bindirilmesi

- - Amatör maçta bayılan futbolcuya ilk müdahale doktor hakemden geldi BOLU

- Bolu’da U-17 Ligi play-off maçında rakip oyuncuyla çarpıştıktan sonra dili boğazına kaçan ve baygınlık geçiren futbolcuya ilk müdahaleyi karşılaşmada yan hakem olarak görev yapan doktor yaptı. Bolu’da geçtiğimiz hafta sonu oynanan U-17 Ligi play-off maçında Elvan İnşaat Kızıkspor ile Çağsu Hastaneleri Aladağspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ikinci yarısında Kızıkspor futbolcularından Oğuzhan Terkeş hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan Terkeş’in dili boğazına kaçarak baygınlık geçirdi. Karşılaşmada yan hakem olarak görev yapan ve aynı zamanda Mudurnu ilçesinde aile hekimi olan Selim Göksu, yerde yatan oyuncunun yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı. Oyuncunun dilinin boğazına kaçtığını gören Göksu, oyuncuyu yan çevirerek dilini dışarı çıkarmayı başardı. Göksu’nun yaptığı ilk sağlık kontrollerinin ardından Oğuzhan Terkeş, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Terkeş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Galatasaray Kayseri'yi 3 Farkla GeçtiGalatasaray Kayseri'yi 3 Farkla Geçti
Trabzon Fener'e Dur DediTrabzon Fener'e Dur Dedi
Sergen Yalçın Beşiktaşa İmza Attı!Sergen Yalçın Beşiktaşa İmza Attı!
Sivasspor - Rizespor Maçından Kareler!Sivasspor - Rizespor Maçından Kareler!
Aslan Konyada KükrediAslan Konyada Kükredi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı