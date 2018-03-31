Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

- Boks Milli Takımının Kastamonu kampı - Antrenmandan detaylan - Başantrenör Reymundo Zamora Nunez'in konuşması - Detaylar - Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamındaki kampa 25 sporcu katılıyor - Başantrenör Nunez: - "Her sıklette iki üç alternatifimiz var. 49 kilodan 91 kiloya kadar alternatifli kadromuz bulunuyor"KASTAMONU (AA) - Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek 18. Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu 'da kampa girdi.Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 25 sporcu yer alıyor.Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın verimli geçeceğine inandığını söyledi.
Federasyonun kendilerine her türlü imkanı sağladığını belirten Nunez, "Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an için 25 tane sporcumuz var ama bu sayı zamanla artacak. Her sıklette iki üç alternatifimiz var. 49 kilodan 91 kiloya kadar alternatifli kadromuz bulunuyor." dedi. İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nın 22 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacağını anımsatan Nunez, şunları kaydetti:"Kampta teknik ve taktik çalışmalar yapılacak. Fizik çalışmalarımız da olacak. Kampa 12 Nisan'da ara vereceğiz. 15 Nisan'dan itibaren ikinci etap kampımızı yapacağız ve haziran ayına kadar devam edecek. Yurt dışında ortak kamplarımız olacak. Sadece antrenmanla olmaz, diğer takımlarla da çalışmamız gerekiyor."