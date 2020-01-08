Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı

- Hatayspor’dan ayrılan Jeremy . TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1,5 yıllığına anlaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Hollandalı forvet Jeremy Bokila, takımın Antalya’daki kampına katıldı. Yapılan sabah antrenmanında takım arkadaşları ile tanışan Bokila’nın antrenmandaki çalışma azmi dikkatlerden kaçmadı.
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