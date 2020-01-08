Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı

Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı

Antrenmandan Bokila detayları

- ANTALYA


- Hatayspor’dan ayrılan Jeremy . TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1,5 yıllığına anlaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Hollandalı forvet Jeremy Bokila, takımın Antalya’daki kampına katıldı.
Yapılan sabah antrenmanında takım arkadaşları ile tanışan Bokila’nın antrenmandaki çalışma azmi dikkatlerden kaçmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fener 3 Puanla BitirdiFener 3 Puanla Bitirdi
Aslan Gole Doydu!Aslan Gole Doydu!
Beşiktaş Kötü Gidişe Dur DediBeşiktaş Kötü Gidişe Dur Dedi
Derbide Kazanan Fener OlduDerbide Kazanan Fener Oldu
Göztepe Cimbom'u DevirdiGöztepe Cimbom'u Devirdi
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı