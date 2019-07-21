Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı tamamlayan 156 kişiye denizde müdahale

-Yüzücülerin botlara çıkarılması



- - DAK-SAR ekipleri yarışı tamamlayamayan yüzücüleri böyle çıkardı İSTANBUL



- Bu yıl 31’incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan yüzücülerden 156’sı yarışı tamamlayamadı. Boğazın ortasında kalan yüzücülere Denizden Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri müdahale etti. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı büyük bir mücadeleye sahne olurken, yarışa 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 yüzücü katıldı.

Denizden çok sayıda botla güvenlik önlemlerini üstlenen Denizden Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekibi ise yarış esnasında yarı yolda kalan yüzücülere müdahale etti. Havanın sertleşmesinin de etkisi ile yorulan 156 yüzücü, ekiplerin müdahalesi ile botlara taşındı. Kanlıca İskelesi’nden 6.5 kilometrelik parkurdan oluşan yarışa katılan yüzücüler, Kuruçeşme’deki Cemil Topuzlu Parkı’nda yarışı noktaladı.

