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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
'BodRUN Ultra Maratonu' - MUĞLA Video

'BodRUN Ultra Maratonu' - MUĞLA Video

"BodRUN Ultra Maratonu" - MUĞLA - Ödül töreninde dereceye girenlerin açıklanması, - Sporculara kupalarının verilmesi, - Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu'nun konuşması, - Kadınlar 10 kilometre genel klasmanda birinci olan 13 yaşındaki Elif Irmak Ömeroğlu, - Ödül töreninden genel ve detay görüntüler, "BodRUN Ultra Maratonu" - Bodrum ilçesinde düzenlen maraton ödül töreni ile sona erdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde üçüncüsü düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 10, 23, 50 ve 100 kilometre yarışları yapıldı.15 ülkeden yaklaşık 950 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda, kısa mesafeli yarışa katılan çocuk sporcularla birlikte 600'e yakın koşucu mücadele etti.Belediyeye ait bir mekanda düzenlenen törende, genel klasman ve farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, törende yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sportif faaliyetlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel sıralama sonuçlarına göre erkekler 100 kilometrede Kemal Kukul, kadınlarda Natalia Senyovskaya birinciliği elde etti.Erkekler 50 kilometrede Murat Barut, kadınlarda Alime Çınar, erkekler 23 kilometrede Mehmet Aydıngör, kadınlarda İpek Öztosun ve erkekler 10 kilometrede Fatih Olak, kadınlarda ise Elif Irmak Ömeroğlu birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yarış Ödül Töreni Maraton Kısa Mesafe Gori 

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