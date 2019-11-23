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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
BodRUN Ultra Maratonu başladı - MUĞLA

BodRUN Ultra Maratonu başladı - MUĞLA

- BodRUN Ultra Maratonu - Organizasyona katılanlardan görüntüler - Koşu için hazırlık yapanlardan görüntüler - Çocuk koşusundan görüntüler - Sporcularla röportaj - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın sporculara başarılar dilemesi - Starttan görüntüler - Yarışa 10 aylık bebeği Mehetan Barut ile katılan Özgül Barut'tan görüntüler - Koşudan görüntülerBodRUN Ultra Maratonu başladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde dördüncüsü düzenlenen BodRUN Ultra Maratonu başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ile Herkes İçin Spor Federasyonunun katkılarıyla, elektrik dağıtım şirketi Aydem'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, aralarında yabancı atletlerin de olduğu yaklaşık 800 kişi kayıt yaptırdı.Bodrum Belediye Meydanı'nda 60 kilometre mücadelesinin startının ardından, çocukları spora özendirmek amacıyla kısa mesafeli çocuk yarışı yapıldı. Daha sonra 6,10 ve 23 kilometre koşuları başladı.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu yarışların startında sporculara başarılar diledi.Bazı ebeveynlerin çocukları ile katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.Büyük bölümü doğayla iç içe geçecek yarışlarda dereceye girenlere düzenlenecek törende kupaları verilecek.

Yarış Ebeveyn Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi Kısa Mesafe 

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