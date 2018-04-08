Bodrumspor, Bucaspor maçında olaylar çıktı



- TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bucaspor’u 6-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Sahaya alınmayan Bucaspor taraftarlarının çıkardığı olaylarda 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Ligde 30. hafta mücadelesinde Bodrum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşma baştan sona heyecan dolu geçti. Bodrum Şehir Stadı’nı dolduran yaklaşık 5 bin Bodrumlu takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Yaklaşık 500 kişi gelen Bucaspor taraftarlarının bir kısmı sahaya alınabildi. Dışarıda kalan Bucaspor taraftarlarının üzerinde emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. 8 kişi yaralandı, 6 gözaltı Ligde düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesi öncesinde ve maç oynandığı sırada stat dışında olaylar çıktı. Maç için Bodrum’a gelen çok sayıda Bucaspor taraftarının bir bölümü stada alınmayınca taşkınlık yaptı. Çevredeki iş yerlerine ve protokol tribününe taş ve sopalarla saldıran Bucaspor taraftarına polis göz yaşartıcı ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylar sırasında iş yerleri zarar görürken, bazı Bucaspor taraftarları ile çevredeki vatandaşlardan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan taraftarlardan 6 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin zamanında ve duyarlı müdahalesi ile olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi. Stada alınmamalarını gerekçe gösteren Bucaspor taraftarı daha sonra Bodrum-Turgutreis Karayolu Lise Kavşağını trafiğe kapattı. Polise taşlarla saldıran taraftarlar otobüslerle ilçe dışına çıkarıldı. Maç boyunca stat dışında bu olaylar sürerken sahadaki mücadeleyi Bodrumspor 6-2 kazanarak düşme tehlikesinden bir adım daha uzaklaştı. Maç sonunda zarar gören iş yerlerine gelerek incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun diyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bu tür olayların maça gölge düşürmesi çok üzücü. Bunlar hiç istemediğimiz olaylar. Bodrum medeni bir şehirdir ancak hakkımızı da kimsenin yemesine izin vermeyiz” dedi.



