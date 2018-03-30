Bodrum katında şampiyonluk adayı güreşçiler yetiştiriyorlar - YOZGAT Haberi
- Salondan görüntü - Öğrencilerin spor yapması - Milli güreşçilerin öğrencilere güreş tekniklerini göstermesi - Milli güreşçilerin röportajı - Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden eski milli güreşçiler Harun Bozoğlu ve Mustafa Çetinyürek, Yozgat 'ın Çekerek ilçesindeki bir lisenin bodrum katında oluşturdukları salonda, şampiyonluk adayı sporcular yetiştirmek için gönüllü olarak yoğun mesai harcıyor - Harun Bozoğlu: "Amacımız, çocuklarımızı milli takıma kazandırmak, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkarmak"YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden eski milli güreşçiler Harun Bozoğlu ve Mustafa Çetinyürek, Yozgat 'ın Çekerek ilçesindeki bir lisenin bodrum katında oluşturdukları salonda, şampiyonluk adayı sporcular yetiştirmek için gönüllü olarak eğitim veriyor.Ata sporu güreşte dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanan eski milli güreşçiler Harun Bozoğlu ve Mustafa Çetinyürek, güreşten kopmayarak şampiyonluk adayı sporcular yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.Çekerek ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Çetinyürek ve Bozoğlu, Osman Durmaz Fen Lisesinin bodrum katında oluşturdukları salonda, Nasuh Akar, Celal Atik, Rıza Kayaalp gibi olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkaran Yozgat 'a, yeni sevinçler ve gururlar kazandırmak için öğrencilere güreş eğitimi veriyor.Eski milli güreşçiler, mesai saatleri dışında bir araya geldikleri öğrencilerle bire bir ilgilenerek, milli takıma yükselmeleri için yoğun çaba gösteriyor.Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulunun beden eğitimi öğretmeni Harun Bozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşin içinden geldiğini, Avrupa şampiyonalarında 2005'te Arnavutluk'ta altın, 2006'da Macaristan'da gümüş, 2008'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya aldığını söyledi.
Aktif sporu bıraktığını ve kendini çocuklara adadığını belirten Bozoğlu, "30 öğrencimiz var. Amacımız, çocuklarımızı milli takıma kazandırmak, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkarmak." dedi. - " Yozgat güreşin merkezi diyebiliriz"Çocukların çok istekli olduğunu aktaran Bozoğlu, " Yozgat , güreşin merkezi diyebiliriz. Benim de takım arkadaşım Rıza Kayaalp var. İmkan olduktan sonra güreşçi çıkmaz diye bir şey yok. İnşallah buradan nice şampiyonlar çıkacaktır." diye konuştu. Atatürk Ortaokulunun beden eğitimi öğretmeni Mustafa Çetinyürek de 1998'de Güney Afrika'da, 1999'da ise Danimarka'da düzenlenen dünya şampiyonalarında üçüncü olduğunu, 2000'de ise Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını belirtti. Amaçlarının milli sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Çetinyürek, "Gönüllü olarak çocukları çalıştırıyoruz, inşallah faydamız olur." ifadesini kullandı.Öğrencilerden Cihan Taşkın, antrenörlerinin milli güreşçi olmasının kendileri için şans olduğunu dile getirerek, "Şampiyon olmak, başka ülkelere gidip şampiyonluklar kazanmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti. Talha Eroğlu ise milli güreşçi olup Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi.