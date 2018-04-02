Bodrum'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası - MUĞLA
- Turnuvanın final karşılaşmasından görüntü - Taraftarlardan görüntü - Kupa töreninden detaylarBodrum'da Mahalleler Arası Futbol TurnuvasıMUĞLA (AA) - Bodrum Kaymakamlığının düzenlediği Mahalleler Arası Futbol Turnuvası sona erdi.Bodrum İlçe Stadı'nda 7 yedi takımın katılımıyla düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında final maçı, Mazı Gençlikspor ile Yalı Gençlikspor takımları arasında oynandı.Finalde Mazı Gençlikspor'u 2 - 1 mağlup eden Yalı Gençlikspor şampiyon oldu.Yalı Gençlikspor'un kupasını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'dan aldı.Yılmaz, sporculara centilmence mücadele ettikleri için teşekkür ederek, güzel bir turnuva olduğunu söyledi.
Turnuvada ikinci olan Mazı Gençlikspor'a kupasını ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon verdi.