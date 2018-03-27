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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
BJK TV'nin yeni stüdyo açılışı - Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman (1) - İSTANBUL Haberi

BJK TV'nin yeni stüdyo açılışı - Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman (1) - İSTANBUL Haberi

- Açılış töreni - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'nın açıklamaları İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, BJK TV'nin Vodafone Park'taki yeni stüdyolarının açılış törenine katıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gazetecilere açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: "Başakşehir maçında kaybetmemizden daha fazlası, oynadığımız oyun bizim bir öz eleştiri yapmamızı gerektirecek bir durumdu."

Açılış Töreni 

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