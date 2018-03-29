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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bisiklet fuarında Afrin şehitlerinin çocukları unutulmadı

Bisiklet fuarında Afrin şehitlerinin çocukları unutulmadı

Fuar alanından detaylar

Şehit Yarış Bisiklet Yarışı Bisiklet Basın Mensupları 

-Bisiklet yarışı

- İSTANBUL

- Yenikapı Fuar ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen bisiklet fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Fuarda Arfin şehitlerinin çocukları unutulmadı. Bir firma, düzenlediği bisiklet yarışının ardından şehit çocuklarına bisiklet göndereceğini açıkladı.
Thor EXPO Fuarcılık tarafından Yenikapı Fuar ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen bisiklet fuarının ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletlere çocuklardan daha çok büyükler ilgi gösterirken, katlanabilir bisikletler herkesin ilgi odağı oldu. Bir firma tarafından basın mensupları arasında bisiklet yarışı düzenlendi.
Ancak yarışta önemli olan kimin en hızlı olduğu değil, kimin en yavaş olduğuydu! Bisiklet üzerinde en fazla kalanın kazandığı yarış, Afrin şehitlerinin çocuklarının yararına yapıldı. Yarışı düzenleyen firma, Afrin şehitlerinin çocuklarına bisiklet göndereceğini açıkladı.
Fuar 1 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.
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