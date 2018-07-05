Bisiklet: Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları - SAKARYA
- Sporcuların hazırlıklarından detay - Yarışlardan detayBisiklet: Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları - Organizasyonun son gününde yapılan yol yarışları sonunda büyük erkeklerde Onur Balkan, genç erkeklerde Halil İbrahim Doğan birinci olduSAKARYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Sakarya 'da düzenlenen Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları sona erdi.Organizasyonun son gününde yapılan yol yarışları etabında, Adapazarı ilçesi eski Atatürk Stadı önünden start alan 81 sporcu, Taraklı ilçesine kadar pedal çevirdi.Yol çalışmaları nedeniyle büyük erkekler kategorisinde 135 kilometrelik parkur 118'e düşürüldü. Yarış sonunda 2 saat 55 dakika 15 saniye derece yapan Torku Şekerspor'dan Onur Balkan birinci, aynı takımdan Muhammet Atalay ikinci, Salcano Sakarya 'dan Mustafa Sayar üçüncü oldu.Onur Balkan, bu derecesiyle yol bisikletinde üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.Genç erkekler kategorisinde 101 kilometrelik parkuru tamamlayan Salcano Sakarya 'dan Halil İbrahim Doğan birinci, Çatalhöyük Çumra Belediyespor'dan Melih Çetin ikinci, Pamukkale Gençlikspor Kulübü'nden Süleyman Uğurcu ise üçüncülük elde etti.Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.